Cansado y con madrazo, Nelson Velásquez contestó a los que critican su pelo en redes

El cantante vallenato Nelson Velásquez enfureció en redes sociales y le contestó a los que lo critican por su pelo, pues no es la primera vez que lanzan juicios en su contra por la forma en que lo luce.

Ya en alguna oportunidad el exvocalista de Los Inquietos había señalado que sufría de un tipo de alopecia y que estaba en tratamiento, pero desde entonces las críticas no han parado.

Incluso, hace dos años el cabello y la barba de Nelson Velásquez se volvieron tendencia en redes sociales, puesto que una seguidora había terminado con la boca pintada de tinte después de darle un beso en la mejilla. Incluso, salieron memes en ese entonces.

Sin embargo, el artista parece haberse cansado de tanta crítica y decidió irse con toda contra quienes critican su peinado.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿qué me echo? ¿que si es un peluquín? ¿O qué mierda es?, tanta mala intención e ignorancia junta, con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maricadas”, respondió Nelson en varios comentarios.

También se hartó de quienes lo atacan por lo que se aplica en su cabello.

“Me echo lo que me dé la gana, lo que yo quiera, porque yo decido qué me pongo o que no, porque si yo me siento bien así es lo que importa”.

