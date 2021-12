Carlos Vargas, presentador de La Red, contó en sus redes que tiene Covid

Uno de los presentadores del programa de chismes La red, Carlos Vargas , anunció por medio de sus redes sociales que está contagiado con Covid-19 .

En su video, él cuenta que cree estar contagiado desde el pasado 5 de diciembre, fecha en la cual asistió al concierto que brindó Karol G en la ciudad de Medellín .

Estando allí, Carlos Vargas cuenta que se abrazó con mucha gente conocida y algunos seguidores quienes le pedían fotos.

Su video lo comienza diciendo "Yo se que ya no es novedosos, novedoso no sino impresionante escuchar que una persona tiene Covid... No tengo sabor, no tengo olfato...".

"Gracias a Dios estoy bien, pero hago esto público no para dar lora, sino porque siento yo que probablemente me contagié el domingo 5 de diciembre en el concierto de Karol G", siguió contando.

Carlos Vargas expresó que "El sábado empecé a sentir como gripita, carrasperita, y el sábado estuve en el caset fest y también baile con las viejas que me sacaron a bailar, y también las terminé como enfermando...".

Por este motivo el presentador de La Red hizo púbica su situación de salud por todas sus redes sociales, para que todas las personas que tuvieron contacto con él, desde el pasado 5 de diciembre, estén atentas a cualquier síntoma de Covid-19.