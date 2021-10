Carmen Villalobos, con 13 libras de más, posa segura en sensual bikini

La hermosa actriz Carmen Villalobos sigue robándose los suspiros de miles de seguidores que expresan su gusto por ella desde que comenzó a salir en televisión cuando apenas tenía 20 añitos. Ahora, mucho más madura, la artista sigue siendo centro de atención debido a su carismática belleza y espectacular figura, la cual con el paso de los años ha tenido algunos cambios. Te puede interesar: Virales ¿Pastor rasura zona íntima de mujeres para que puedan “recibir el Espíritu Santo”? Pues, según medios internacionales, la actriz confesó que durante los últimos años ha aumentado de peso y que, actualmente cuenta con 13 libras de más, algo que evidentemente no le sienta nada mal ni le preocupa a la artista. Villalobos se refirió a su peso luego de tomarse unas fotos en la isla e Cancún, México, donde se encuentra vacacionando con su esposo y, de paso, celebrando su aniversario. Como recuerdo la actriz subió unas fotografías en las que revivió el día de su boda con Sebastián Caicedo. Sin duda la mujer luce espectacular con un ajustado traje de novia. Publicidad Ver esta publicación en Instagram Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

“Días maravillosos de amor, recarga, descanso y de mucho agradecimiento. La hemos pasado súper delicioso”, escribió Villalobos en la publicación.

Según citan algunos medios, a este viaje la actriz llevó el mismo vestido que usó en su matrimonio, pero no pudo ponérselo de nuevo ya que no le quedó.

“Ayer me volví a poner el vestido, por abajo no me subió de las caderas y por arriba no me cerró la espalda”, habría expresado la actriz.

Esa subida de peso de Carmen Villalobos fue más evidente en una fotografía publicada por la actriz en la que posa luciendo un bikini azul frente al mar. En la imagen se ve a la mujer “más rellenita” y es evidente que sí ha aumentado un poco sus medidas; sin embargo, esto se robó aún más los suspiros de sus fans que no dejaron de admirarla por el figurón que conserva.

“Me gustó porque me veo al espejo y me veo más rellenita y digo: ‘¡Qué linda!’”, expresó Villalobos en una de sus historias de Instagram.

