Carmen Villalobos terminó llorando en pleno en vivo

El modelo, actriz y presentadora Carmen Villalobos ha dado mucho de qué hablar, su ruptura amorosa, después el inicio de un nuevo amor y ahora mostrando sus dotes como presentadora, en el programa Top Chef VIP donde ha cautivado a cientos de personas.

Fue precisamente en la emisión de ese programa del 14 de mayo, donde se llevaba a cabo un especial del Día de la Madre, que la barranquillera abrió su corazón y habló entre lágrimas de su mamá, la señora Betty Barrios: “Hoy en día soy la mujer que soy gracias a mi mamá, mi mamá creció en una generación donde educaban a las mujeres para ser esposas y mamás”, dijo la modelo.

También hizo énfasis en los momentos difíciles que vivió su madre cuando le “cortaron las alas a nivel profesional”, una frustración que hoy en día la hace simpatizar aún más con su progenitora, sobre todo al ver como la sacó a ella y a sus hermanos adelante: "Siempre tiene una palabra de apoyo en los momentos que uno necesita, siempre ha estado ahí, en las buenas, en las malas".

Emotivas palabras de Carmen Villalobos al hablar de su mamá. 👀👀 pic.twitter.com/JpfAU4lAOB — Ana (@PuraCensura) May 14, 2023

Además de lo ocurrido en pleno programa, Villalobos subió a su cuenta oficial de Instagram un video con los mejores momentos que ha pasado con su madre, donde se les ve reír y compartir de paseos y momentos únicos, como abrazos.

La actriz acompañó la publicación con un emotivo mensaje agradeciendo a su progenitora: “¿Cómo te pago mami LO INCONDICIONAL que has sido conmigo? ¡Cómo te pago tanto amor, tanta dedicación... los que te conocen no me dejarán mentir al decir que eres un ser humano como pocos, que te ganas el corazón de las personas que te rodean y que das amor por montones! ¡Que Dios nos siga bendiciendo y podamos seguir caminando este camino juntas! TE AMO MAMI”.

