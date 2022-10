Carolina Cruz enamora con diminuto bikini y tatuaje cerca a su parte íntima

Carolina Cruz es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y a quien le encanta ser bastante activa en sus redes sociales para tener un contacto más cercano con sus millones de seguidores en diferentes países.

Por ese motivo hace poco la presentadora del programa matutino de Caracol Televisión, 'Día a día', decidió compartir en su cuenta personal de Instagram una serie de fotos subidas de tono al posar con vestidos de baño diminutos dejando ver en el primer plano su tonificado abdomen.

Sin lugar a dudas hubo un detalle que cautivó cientos de miradas, pues en las fotografías Carolina Cruz dejó ver un pequeño tatuaje que tiene muy cerca de su parte íntima, algo que puso a volar la imaginación de muchos.

Para nadie es un secreteo que la modelo suele ser bastante juiciosa con el ejercicio y con las comidas y fruto de ello es el espectacular cuerpo que tiene a sus 43 años y teniendo dos preciosos hijos, Salvador y Matías.

Por otro lado, recordemos que la empresaria se encuentra soltera y hace poco reveló que le gustaría volver a enamorarse: "Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío, es una delicia, pero llegará en su momento...".

Algunos segundos más adelante, la presentadora contó cómo se siente estando soltera: "Ahora de soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal o agobiada, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra".

La también empresaria aprovechó para aclarar algunas dudas que tienen sus seguidores sobre su relación actual con Lincoln Palomeque: "Siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln y ahora que somos papás y que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres, seguimos teniendo una muy buena relación igual de tranquila".

