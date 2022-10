Mujer a la que le inyectaron aceite para carros en su cola podría ser amputada

Gloria Ríos, una reconocida instructora de gimnasio en Medellín, vive un calvario luego de someterse a una cirugía estética que prometía aumentarle sus glúteos; sin embargo, término en urgencias y ahora corre el riesgo de ser amputada tras las graves secuelas.

Según relató, en medio de su deseo por aumentar su cola, se dirigió a un centro estético de la ciudad en el que un profesional, ya reconocido, le inyectaría biopolímeros en esta zona del cuerpo pero terminó aplicándole una mezcla de aceite para carros con aceite de cocina.

Aunque el uso de biopolímeros ha generado un sin número de complicaciones, que incluso ha tocado a varias famosas, la mujer de 49 años accedió a la intervención pero 12 horas después terminó en urgencias debido a fuertes dolores y a una alta fiebre.

Según reveló la mujer, el médico le cubrió el rostro durante el procedimiento "para que no le doliera", al parecer, con la intención de ocultar el producto que le estaba inyectando.

“Y me tapó la cabeza y me dijo que era para que no me doliera. Y a las doce horas de haberme inyectado me mandaron para una UCI porque me subió una fiebre muy alta y allá descubrieron que me habían echado aceite de carro mezclado con aceite de cocina quemado“, contó para CM&.

Tras su estabilización, la mujer denuncia que podría ser amputada en sus glúteos debido a las graves secuelas que le dejó la aplicación de los aceites. Además, mencionó que los daños no son irreversibles y hasta pudieron costarle la vida.

Al parecer, a la mujer tendrán que extraerle todo el tejido muerto y tratar de reconstruir sus glúteos, sin embargo, la tarea estaría complicada por los severos daños y deformidades causadas.

Finalmente, la mujer envió un mensaje a todas las personas que están pensando en intervenir su cuerpo con cualquier sustancia; aconsejó verificar muy bien el lugar en el que lo harán y los productos a los que sus cuerpos estarán expuestos.

