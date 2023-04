Carolina Cruz habla de su noviazgo; presentador de 'La Red' la deja en evidencia

Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más hermosas que hay en el país y quien suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales personales.

Desde que la mujer se separó del papá de sus hijos, Lincoln Palomeque, intentó mantener su vida sentimental lo más privada posible, sin embargo, eso no sucedió, ya que en varias oportunidades se filtraron videos de ella con un misterioso hombre en conciertos y eventos públicos.

Después de esto, varios periodistas de farándula se pusieron en la tarea de averiguar quien sería el misterioso hombre y luego de investigar el nombre de Jamil Farah salió a la luz.

Aunque la pareja aún no ha hablado de su relación en los medios de comunicación, es más que evidente que están viviendo las mieles del amor y por ese motivo han realizado diferentes viajes juntos.

Hace poco Carolina y Jamil publicaron en sus respectivos Instagram fotos de una salida romántica a San Andrés, y aunque la modelo no reveló con quien estaba, el piloto si compartió una foto con la que quedó en evidencia que estaba con Carolina.

Ahora, el tema se volvió a tocar gracias a los periodistas de la red Carlos Vargas y Carlos Giraldo, quienes estuvieron como invitados este viernes 28 de abril en el programa de 'Día a Día'.

En un momento de la charla Vargas le dijo a Carolina: "Tengo que decirte una cosa: Tenés muy buen gusto, gorda" y, ante este comentario, la modelo solamente se rio y Giraldo confirmó el comentario de su colega: "Sí, ¿pa qué?, todo podrá ser".

Pero Carlos Vargas no dejó el tema ahí, sino que quiso seguir hablando: "Yo vi ese hombre ‘face to face’ y dije: Ahhh ¿Carolina o yo?". Fue en ese momento cuando Iván Lalinde hizo un comentario con el que confirmaría los rumores: "No, perdón, el que tiene buen gusto es él".

De inmediato, Carolina Cruz le chocó la mano a su compañero de set, una forma de confirmar lo que se estaba hablando en el momento y le respondió a Iván: "Por eso te amo tanto, tanto te amo".

Pillada Carolina Cruz, depsués de tanto secreto... 😲😲😲 Por lo menos ya lo confirmó pic.twitter.com/lAZV3qG8Fb — Ana (@PuraCensura) April 28, 2023

