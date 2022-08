Chespirito "no murió ese día y no había nada en el ataúd": explosivas declaraciones de Quico

La muerte del comediante , actor y escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños no deja de generar nostalgia en miles de personas en todo el mundo que aún lamentan la pérdida del artista que pasó a la historia con sus creaciones como El Chavo del 8 , Chespirito , El Chapulín Colorado, entre otras producciones que alegraron por más de 40 años a los hogares de varios países.

Y aunque el querido creativo falleció hace ya casi ocho años, su nombre sigue rondando en fanáticos, medios de comunicación, en su familia y hasta en actores que se dieron a conocer gracias a que hicieron parte de su elenco.

Publicidad

Sin embargo, no todos los pronunciamientos sobre Roberto Gómez son recordando y exaltando su talento; pues varias veces el nombre del fallecido actor ha sido punto de polémicas, especialmente con su viuda, Florinda Meza, y con lamentables desenlaces como la cancelación de sus programas en televisión de todo el mundo por una disputa con la productora Televisa, en la que trabajó Chespirito.

Y ahora el nombre del famoso artista vuelve a estar en la agenda nacional e internacional debido a una explosivas declaraciones que hizo el actor Carlos Villagrán, quien interpretó al Quico en el Chavo del 8.

Pues el mexicano habló en un programa de televisión sobre la muerte de Chespirito sobre la que lanzó unas delicadas declaraciones, poniendo en duda la fecha de muerte del queridísimo comediante, además de un presunto engaño con el cuerpo sin vida del artista.

Publicidad

En diálogo con el programa 'La divina noche' el actor Villagrán contó que no se enteró de la muerte de Roberto Gómez por parte de Florinda o de la familia Gómez, sino por un periodista que llamó a preguntarle cómo se sentía tras la muerte de quien fue su jefe en las producciones que participó.

Carlos aprovechó para contar detalles del funeral de Roberto Gómez y fue allí cuando aseguró que Chespirito no murió en la fecha en que se anunció su deceso, sino que, según el, había muerto tiempo atrás.

Publicidad

En sus declaraciones dijo que "Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto (Chespirito) no murió ese día, yo creo que murió mucho antes" expresó sin titubear el actor.

Agregó que el cree que Florinda Meza no quiso anunciar la muerte de Chespirito cuando ocurrió y pidió ocultarlo un tiempo; "les dijo ‘aguántamelo’".

Según lo que analiza Carlos Villagrán, Chespirito había muerto varios días atrás "porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El chavo del 8 y del Chapulín Colorado, ¿A qué hora los hicieron?”.

Publicidad

El actor además aseguró que al estar tan cerca del ataúd pudo darse cuenta que en el féretro no había ningún cuerpo y al parecer Chespirito nunca estuvo en el ataúd que se mostró durante le velorio. “Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué...".

Por último, Carlos Villagrán consideró que el presunto engaño con la fecha de muerte de Roberto Gómez Bolaños "fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”.

Publicidad

Te puede interesar este video: Google Maps: trucos que no conocías de la aplicación