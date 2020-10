Como una ‘Niña Bonita’, no creerás el cuerpazo que tenía Maía a los 20 años

View this post on Instagram

#TBT A los 20, uno podía alimentarse con perro de "a 1000" y chorizo "radioactivo" y el cuerpito seguía intacto. Ahora me como un pan ácimo y comienzo a ocupar más espacio en este mundo... ¡Que horror! 🤣😂 #Maía #Maia #music #Colombia #laniñabonitadelasalsa