Con concierto de pop celebran los 70 años de reinado de Isabel II

El pop británico celebra este sábado un gran concierto por el "jubileo de platino" de la reina Isabel II quien, agotada por los festejos a sus 96 años, se perdió lo que más ama: las carreras de caballos.

La legendaria banda británica Queen fue la primera en cantar en el concierto, uno de los momentos más esperados del jubileo, aunque Isabel II no asistió en directo al espectáculo musical.

En la explanada frente al Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, se instalaron tres escenarios unidos por pasarelas y 70 columnas de luz, que representaban los 70 años pasados en el trono por una reina coronada con solo 25 años en 1952.

Los 22.000 afortunados con entradas al evento disfrutaron de las míticas canciones de Queen, como "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" y "We Are The Champions".

Casi 8.000 eran trabajadores de sectores claves durante la pandemia, miembros de las fuerzas armadas y voluntarios de organizaciones benéficas, invitados en agradecimiento por sus servicios.

También fue visto por otras decenas de miles de personas en pantallas gigantes desde el centro de Londres y millones de británicos en sus casas a través del televisor.

"Nos sentimos sumamente orgullosos y contentos de estar aquí", aseguró Brian May, guitarrista de Queen, que protagonizó una de las imágenes de la noche al tocar "God Save the Queen" desde el tejado de Buckingham.

Otro momento inesperado tuvo lugar cuando, en pleno inicio del concierto, se difundió un video humorístico de la reina tomando té junto con el oso Paddington, un conocido personaje de animación en Reino Unido.

"Estoy muy emocionado de estar aquí", dijo David Hitchins, que recibió dos entradas tras hacer una colecta de fondos para la sanidad pública británica.

El cartel anunciaba una lluvia de estrellas y los organizadores prometieron algunas sorpresas.

Miembros de la familia real, entre ellos el príncipe Carlos, heredero al trono de 73 años, y su hijo mayor Guillermo, de 39, representarán a la reina, que, con una salud cada vez más frágil, debía seguir el evento por televisión.

Apasionada de la hípica, la reina había previsto asistir el sábado a la 243ª edición de la carrera más prestigiosa del país, el Derby celebrado en Epsom Downs, a unos 30 km de Londres.

Pero, tras aparecer de pie el jueves en el balcón del palacio para inaugurar los cuatro días de festejos por su jubileo sintió "un cierto malestar", que el viernes la llevó a cancelar su presencia en una multitudinaria misa de acción de gracias. Aún cansada, también renunció a las carreras el sábado.

La salud de Isabel II preocupa desde que en octubre los médicos le ordenaron guardar reposo y pasó una noche hospitalizada para someterse a "pruebas" médicas. Desde entonces canceló su presencia en numerosos actos oficiales y empezó a caminar con bastón.