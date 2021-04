Con más de 25 canciones nuevas y un nuevo giro a la historia, así regresa La Reina del Flow 2

La Reina del Flow, la historia producida por Sony Pictures para Caracol Televisión y ganadora de un premio Emy, regresa a las noches en Colombia . La segunda parte de la historia está cargada de sorpresas para todos los seguidores.

La Reina del Flow regresa este 26 de abril a las 9:00 p. m. después de Desafío The Box con su segunda temporada, una historia que estará enmarcada por el renacer de Yeimy Montoya como artista, y la transformación de “Charly Flow” quien paga su condena en la prisión y se muestra arrepentido por el daño que le hizo a muchas personas que quería, entre ellas Yeimy.

En el transcurso de la historia, el cantante luchará por demostrar que ha cambiado, mientras que Yeimy enfrentará a un misterioso enemigo que la conoce muy bien y la acecha peligrosamente. Yeimy cree que se trata de Charly y lo confronta. Ahí se da cuenta de que entre ellos sigue viva una atracción muy fuerte y luchará contra ella.

¿Cómo puede sentir eso por alguien que le hizo tanto daño y que ella persiguió hasta llevarlo a prisión? ¿Cómo hará Charly para convencerla de que él no es quien la persigue después de todo el daño que le hizo? La Reina del Flow 2 es protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval y junto a ellos estarán Mariana Gómez, Juan Manuel Restrepo, Luna Baxter, Adriana Arango, Marcelo Dos Santos, Juan Palau, entre otros.

Esta es una historia producida por Sony Pictures Television para Caracol Televisión. Cuenta con la producción general de Andrés Biermann, bajo el desarrollo argumental de Andrés Salgado Tous y es dirigida por Klich López y Andrés López. Los libretos son de Claudia Sánchez y Said Chamie, y cuenta con la dirección musical y música original de Nicolás Uribe y Sebastián Luengas.

El equipo de supervisión de parte de Caracol Televisión está a cargo de Leonor Sardi y la supervisión general a cargo de la Vicepresidente del Canal Juana Uribe.

Grabar en época de pandemia fue el reto más grande para esta producción. Se implementaron exigentes protocolos de bioseguridad, se redujo el personal de apoyo para evitar aglomeraciones, se realizaron constantes pruebas de Covid-19 y se rediseñó la totalidad de la historia para que pudiera ser producida bajo estos protocolos de seguridad.

La Reina del flow, que en su primera entrega se consolidó como la producción más vista en el prime time colombiano durante el año 2018, y la más vista de la televisión colombiana en los últimos años, hizo historia al obtener por primera vez para Colombia el premio Emmy Internacional 2019 en la categoría de Mejor telenovela. La serie se convirtió en la primera telenovela colombiana nominada y premiada en estos importantes premios, además de en un éxito mundial a través de la plataforma de Netflix. Primero se estrenará en Colombia y luego será distribuida al resto del mundo.

La historia mostrará cómo Yeimy Montoya, quien después de vivir un gran momento creativo y personal, demostrando el rol tan importante que desempeña la mujer en este universo musical, se da una oportunidad en el amor junto a “Juancho” su amigo de la juventud y con quien ahora formará una familia.

Su felicidad se verá opacada tras recibir mensajes amenazantes que la desestabilizarán emocionalmente. La culpa por todo lo que hizo en su recorrido de venganza hacia Charly Flow le hace pensar que las amenazas vienen de él, pero Charly insiste en haberse transformado y en sentir nostalgia de lo que alguna vez tuvo con ella mientras continúa en la cárcel pagando su condena.

Yeimy, quien siempre se ha caracterizado por su fuerza y por el amor que le entrega a su familia, decide enfrentar a “Charly” que le jura no tener nada que ver con esas amenazas y le promete haber cambiado, pero ella no le cree nada. Ayudado por su abogada, Charly sale de la cárcel sin haber completado la condena. El artista, conocido en el mundo musical como “Charly flow”, descubre que hay alguien con razones de peso para acabar con Yeimy y que este misterioso personaje no descansará hasta verla destruida. “Charly”, enamorado de Yeimy, se resiste a ser el de antes, pero las amenazas contra Ligia, su madre; Erik y Vanesa, sus hijos, lo obligan a obedecer al siniestro personaje que persigue a la productora musical.

“Juancho” y Yeimy, además, deben afrontar la crisis que padece, Surround vibes, su disquera, ya que Gray shark, la disquera de Mike Rivera, les compite directamente firmando con “Charly” y, como si fuera poco, se lleva a algunos de sus principales talentos. La obsesión de Yeimy por “Charly”, pone en aprietos la relación con “Juancho” quien también debe enfrentar a Catalina, la madre de su hijo, quien regresa decidida a quedarse con la custodia del niño, mientras que Yeimy se llena de motivos para seguir siendo La reina del flow.

Por otro lado, esta temporada trae muchas sorpresas musicales en las que participarán artistas de talla mundial que moverán todas las fibras. Trabajamos arduamente con Nicolás Uribe, director Musical, para descubrir el tono que le queríamos dar a las canciones de esta temporada y compartimos experiencias con los más grandes productores musicales de reguetón en Colombia.

Hicimos una investigación previa de la evolución del género para ver por qué Colombia estaba marcando el paso a nivel mundial con las fusiones con otros géneros como el Hip Hop y el Trap, y Nicolás Uribe y Sebastián Luengas, encargados de la dirección musical y música original de la serie, crearon unas piezas musicales increíbles para cada personaje. Son más de 30 canciones que estoy seguro se convertirán en un hit a nivel mundial.

Esta noche a las 9:00 p. m. después de Desafío The Box llega a Caracol Televisión esta historia donde podrá descubrir porque en La reina del flow 2 el deseo está escrito en la piel.