Confirmado: Anuel aún no se ha borrado el tatuaje que tiene de Karol G en la espalda

Una de las incógnitas que surgió cuando recién se dio a conocer que la cantante paisa Karol G había terminado su relación amorosa con el reguetonero Anuel AA, era qué iba a pasar con los tatuajes que ambos se hicieron; sobre todo con el que el artista boricua se hizo en la espalda el cual incluía el rostro de la bichota.

Karol, por su parte, al parecer aún conserva los suyos. Sin embargo, se rumoró que Anuel habría borrado el gran tatuaje de su espalda, reemplazándolo con un diseño nuevo que se habría hecho encima. Dicho rumor se generó por un video en el que se veía al cantante, acompañado de su nuevo amor, haciendo caras de dolor, por un tatuaje que le estaban realizando en su espalda.

La decisión fue muy criticada por todos sus seguidores, pues desde que inició su relación con su nueva pareja Yailin , el cantante puertorriqueño solo recibe reproches de casi todo lo que hace. Pues vale la pena recordar que su relación con Karol G fue una de las más sonadas y admiradas en la industria.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, nada de lo relacionado con el tatuaje sucedió; pues hasta el sol de hoy Anuel conserva el tatuaje de la 'bichota' en su espalda. Así se pudo corroborar en el video musical de su canción 'McGregor' donde de manera fugaz se alcanzó a ver el gran tatuaje.

Y además, si a alguien le quedaba alguna duda, el cantante se encargó de despejarla en su canción, la cual dice en una parte que aún conserva el tatuaje.

“Yo ya no estoy con […] y el tatuaje nunca me lo he borrado”.

