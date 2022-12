“¿Cuándo se piensa retirar?”: periodistas le preguntaron a Álvaro Uribe en entrevista

El expresidente Álvaro Uribe tuvo una controversial entrevista con María del Pilar Guerra y sus compañeros en el programa Hoy Noticias, quienes le preguntaron directamente acerca de su trabajo en el pasado, el trabajo actual de Duque y cuándo se piensa jubilar, además de cuándo se piensa dedicar de relleno a su familia, entre otras cosas.

Desde el inició de la entrevista se puede ver como María del Pilar, la directora y conductora de este programa sin pelos en la lengua expresó lo pensaba y presentó súper directa al exmandatario.

“Saludamos a esta hora al expresidente, exsenador y, con todo respeto, al investigado Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

A lo que sin duda alguna, Uribe respondió aclarándole que ni siquiera ha sido investigado, ya que todo se trata de una persecución.

“Aquí les habla el investigado, pero los invito a que miren las 22.000 interceptaciones que hay contra mi teléfono y encontrarán que no hay una sola evidencia o un solo indicio de que haya violado la ley. Como me encasilla de investigado, lo acepto humildemente, pero debo comenzar explicándole eso”, expresó.

Posteriormente, hablaron del nivel de pobreza pasado y actual, donde afirmó que Duque ayudó a disminuirla.

Sin embargo, la periodista le preguntó cómo podía afirmar dicha cosa, cuando justamente es el gobierno de Iván Duque, el periodo con más pobreza, además de más actos de corrupción.

No obstante, el mandatario volvió a afirmar que no es así, de hecho aseveró que el gobierno de Duque ha sido uno de los mejores.

Asimismo, el líder del Centro Democrático manifestó la importancia de que se cree una reforma tributaria para acabar con la pobreza que ha dejado en gran parte la pandemia.

"Se necesita con urgencia tramitar una reforma tributaria en el Congreso": Álvaro Uribe.

Posteriormente, luego de una hora de dialogo en el que se habló del paro nacional, las protestas sociales, ente otras problemáticas, otro periodista que estaba en la mesa de reunión le preguntó cuándo se pensaba retirar.

“¿Cuándo se piensa retirar usted? Tiene 68 años. ¿Cuándo se va a dedicar a los nietos, la finca, etc.?”, preguntó JJ Sánchez.

A lo que Uribe le respondió que es difícil decir cuando pase algo así, ya que la idea es sentarse a dialogar y seguir luchando ya que él se preocupa por el país y siempre estará en busca de lo mejor para este.

“Le voy a decir una cosa: difícil. Cuándo se me ocurre decirles a ustedes eso, que están bien jóvenes. El tema es dialogar o retirarse. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi llegada al uso de razón fueron de la mano de mi madre luchando en la zona cafetera de Antioquia en favor del Frente Nacional para superar la violencia de la época”, dijo Uribe.

Asimismo, agregó: “A mí me ha tocado luchar toda la vida, entonces la presidencia no era mi fin. ¿Por qué me tengo que retirar?, si yo sigo preocupado por el país. En un mes cumpliré 69 años, pero mientras Dios me tenga con salud, ¿Por qué me debo retirar?”.