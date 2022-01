Dani Duke se confiesa y cuenta que en su cirugía de abdomen también se aumentó la retaguardia

La creadora de contenidos, Dani Duke , contó hace poco en sus redes sociales que se sometió a una cirugía plástica, gracias a un regalo que le hizo su novio, el influencer La Liendra .

En su Instagram ella le contó a sus miles de seguidores que se hizo una marcación abdominal, algo que quería hace mucho tiempo para poder mostrar su cuerpo sin sentirse insegura.

Además también se confesó y aclaró que la grasa que le sacaron de su abdomen se la pusieron en sus nalgas.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas la influencer habló de los biopolímeros y respondió la duda de un seguidor y dijo que "en la época en la que estaba de moda ponerse biopolímeros y que no se sabía que era tan grave ponerse todo eso, yo secaba a mi mamá pidiéndole que me dejara ponérmelos. Durante seis meses todos los días le pedía y no me dejaba".

A lo que ella misma le agradece a su mamá por no haberla dejado ya que hoy día capaz estaría sufriendo por las consecuencias.

Sus seguidores reaccionaron a este video y dejaron alguno comentarios: "Total yo le debo mucho a mi ex y agradezco que en esa época era sumisa 😂😂y no me inyecte", "Esa mamá fue la que le falta a Luisa y a la Segura", "Le faltó decir que también le hicieron marcación en los brazos", "Ay Dios 😮😮😮su mamá es muy sabia 😮😮😮y ella milagrosamente le hizo caso", "Gracias Dios yo también casi lo hago se lo agradezco".