Daniel Arenas rompe el silencio y aclara si terminó o no con Daniella Álvarez

Daniel Arenas y Daniella Álvarez se han convertido en una de las parejas más queridas en la farándula nacional, por ese motivo la situación que se presentó entre el presentador y Adamaris López causó un gran revuelo.

Y es que durante una transmisión en vivo del programa en el que Daniel está trabajando, se besó en vivo con Adamaris, momento que fue criticado por muchos internautas, quienes le recriminaron no respetar a su novia Daniela.

Luego de este gran revuelo, el presentador habló al respecto y pidió disculpas públicas a su novia: "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar...".

Luego de esto, comenzó a circular el rumor de que la pareja se habría separado debido a esta situación y aunque la exreina no se ha pronunciado al respecto, Daniel sí aclaró los chismes.

En un video que ya es viral, el presentador habló de los amores de su vida: "Amores de la vida hay muchos, el primero son nuestros padres, nuestra familia, a quienes amo y adoro…".

Luego se pronunció sobre su pareja Daniella Álvarez: "Pienso que otro amor de la vida es la pareja, en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida".

Al final del video habló de los hijos que espera algún día para "tener esta satisfacción de dejar un legado a través de estos seres hermosos".

De esta manera, Daniel Arenas desmintió que se haya separado de Daniella y, por el contrario, al parecer viven las mieles del amor como desde el primer día.

