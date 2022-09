Daniella Álvarez revela video inédito de su pierna antes de la amputación

La reconocida modelo, presentadora y exreina de belleza Daniella Álvarez, se sigue ganando la admiración y aprecio de miles de personas en el país debido a su lucha incansable por continuar con su vida de la mejor forma luego de enfrentarse a una delicada situación de salud que la llevó a perder su pierna izquierda.

La barranquillera tuvo que someterse a la amputación de su extremidad debido a una isquemia que afectó esta zona de su cuerpo y dejó comprometida su otra pierna, por lo que la modelo continúa en un estricto tratamiento y control médico para mantener controlada la situación.

La modelo de 34 años suele compartir con sus miles de seguidores varios momentos de su vida con los que da a conocer cómo continúa saliendo adelante con valentía y viendo el lado positivo de casa situación.

Y en medio de los muchos momentos que comparte en sus cuentas de redes sociales, Daniella compartió un recuerdo conmovedor de cuando tenía sus dos extremidades y de antes de que la afectación complicara la movilidad y vitalidad de su pierna izquierda.

Se trata de un video en el que aparece la exreina bailando champeta en compañía de Jefry Oquendo, uno de sus grandes amigos y a quién además presenta como su profesor; en el clip la mujer se ve feliz disfrutando de una de las cosa que más le gusta hacer: bailar.

Daniella, junto al recuerdo agregó un escrito en el que destacó su amor por el baile y lo feliz que siempre la ha hecho bailar, por lo que, tras la amputación, aprendió a dominar su prótesis, al punto de poder volver a bailar como toda una profesional.

“Cómo me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuánta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural", comenzó escribiendo la exreina.

Agregó que "Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero, ¿saben algo curioso? Amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo cómo era”.

Además envió un mensaje a las personas que cuentan con sus extremidades completas y las invitó a que aprovechen para hacer todo tipo de actividades que las haga sentir bien: “Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar, aprender a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. La vida es ahora!! De mis profesores favoritos que están conmigo en estos videos, volveremos a hacer un video juntos”.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se dieron a esperar dejando mensajes admirando lo valiente que siempre ha sido Daniella Álvarez: “Eres lo máximo”, “Hermosa en todas tus facetas, gracias por inspirarnos a todos”, “Ay Dios mío tanta razón en tus palabras”, “Que sabiduría, que bondad, que poderosa”.

