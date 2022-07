Danna Paola sorprende en redes sociales por su aspecto; seguidores hablan de problemas alimenticios

Danna Paola, cantante y actriz mexicana, desde hace unos meses ha estado perdiendo bastante peso; aunque muchos ya comentaban el cambio tan notable, en los últimos días ha tenido los ojos encima de sus fanáticos, muchos de ellos no han pasado por alto la transformación de su apariencia.

La artista ha tenido la compañía de varios de sus fans que la han seguido desde los inicios de su carrera en el mundo del espectáculo, al conocerla desde muchos años hoy se expresan asombrados, ya que comparando a Danna con fotos del pasado en la actualidad es casi irreconocible.

Desde los 5 años la mexicana inició en la industria de la televisión actuando en la reconocida novela ‘Rayito de Luz’. Aunque la fama la persigue desde muy pequeña en el mundo la pantalla chica, ahora se enfoca en su carrera musical.

A partir de su infancia, adolescencia y adultez la cantante ha pasado por cambios estéticos muy evidentes. Según parece ser, la famosa se ha realizado varios procedimientos como la bichectomía, levantamiento de cejas, rinoplastia, y aumento de labios.

En las últimas semanas lo que más ha destacado en el físico de Danna Pola es la desconcertante pérdida de peso que ha causado revuelo en la redes sociales.

Algunos internautas han señalado que la artista estaría presentando problemas alimenticios, lo que causo más furor sobre el tema al verla en los Premios Juventud luciendo un vestido ceñido al cuerpo.

La actriz y cantante, al publicar en su cuenta de Instagram las fotografías como lucio en la premiación, las críticas no se hicieron esperar, pues cientos de usuarios comenzaron a dejar comentarios sobre su físico.

Esta no es la primera vez que Danna es atacada por su la manera en la que se ve su cuerpo ya que en el pasado también fue duramente critica no solo por seguidores si no por la industria por tener algunos kilos de más.

Debido a la cantidad de comentarios por su paso en los Premios Juventud la famosa realizo un TikTok mientras se encontraba en un evento comiendo unos cheetos, como respuesta los cuestionamientos.

Hace aproximadamente un año la cantante reveló en una entrevista la verdadera razón de su cambio.

“Me fui a vivir a Miami sola, y ocurrió el desmadre. Salía de miércoles a domingo, comía pizza y me volví un muy mal hábito con mi manera de alimentarme. Tuve muchos problemas de hormonas en ese entonces y me cambió todo el sistema. Subí como unos 10 kilos más o menos”, contó la mexicana.

Seguido, Danna dijo que tenía en aquel entonces un contrato de marketing con una empresa capilar y allí fue cuando vivió la desaprobación de su físico.

“Me habla mi mánager y me dice, ‘no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda’… En mi cabeza se metió esa información, me senté a llorar, qué hice mal, por qué me señalan por mi cuerpo…”, expresó Danna.

La reconocida y famosa cantante dejo un mensaje claro, manifestando que nunca se debe hablar sobre el físico de las personas, porque nadie sabe lo que otro está atravesando.

Entre los comentarios sobre su actual figura se lee por parte de sus seguidores, preocupación y desacuerdo con que esta tan demasiado delgada.

“Danna estas bien?”, “En verdad disculpan mucho mi comentario, pero les juro que me duele mucho verla así”, “Estas muy flaquita”, “Es puro diente nomas”, “Extraño a la Danna de antes”, son algunos de los comentarios que se leen de los seguidores e internautas.