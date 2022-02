Jhonny Rivera celebró hoy su cumpleaños con bombos y platillos, pues no solo lanzó un tema musical, en el que Aida Victoria Merlano participó sino que también recibió un mensaje especial de su hijo, Andy Rivera.

El artista urbano compartió un carrusel de fotografías en sus redes sociales con las que aprovechó para agradecer a su padre por las enseñanzas y su compañía, y además destacó el gran corazón del cantante de música popular.

"Paaaa un día al año para celebrarte se me hace demasiado poco, tú te mereces que te celebren todos los días de tu vida porque desde que existes has sido luz para el mundo. Te amo como no te imaginas, y te has ganado mi respeto, amor, lealtad y cariño con la grandeza de tus acciones diarias. (No conozco nadie con un corazón como el tuyo)", escribió.

El intérprete de 'Alguien más' además reveló la increíble relación que tienen e incluso destacó que es un gran amigo, por lo que no dudo en autodenominarse como su fan #1.

"Ser tu parcerooo es una chimba, daría mi vida por ti y solo espero que la vida me regale más momentos, borracheras, viajes, canciones, tarimas, consejos, risas y lo q sea junto a ti. Att: tu hijo, tu fan #1", puntualizó.

Como era de esperarse, 'Don Jhonny' como es conocido en las redes sociales, no dudó en responderle a su hijo y escribió:

"Hijo mío si alguien se siente afortunado aquí soy yo, es una verdadera bendición tener un hijo, parcero, pana. Te amo infinitamente hijo mío, teneros que celebrar estos 50", agregó junto a un divertido emoji.

En la publicación que ya cuenta con más de 150 mil reacciones fanáticos, amigos y seguidores de la música de los artistas dejaron mensajes de felicitación a los Rivera por esta especial complicidad.

"Son lo más hermoso cuando se ven juntos", "grandes palabras a tu padre, es la nobleza hecha persona", "me encantan los dos", "definitivamente un par de cracks", son algunos de los comentarios del post.