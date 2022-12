Dave Castiblanco tomó la decisión de ser mujer y reveló detalles de su transición

Dave Castiblanco se dio a conocer en reality La Agencia Batalla de Modelos, donde aseguró ser andrógino, es decir, que se identificaba tanto con lo masculino con lo femenino.

Publicidad

Sin embargo, meses después de salir del programa tomó la decisión hacer su transición a mujer, ya que según ella se siente más identificada con el lado femenino.

En una entrevista con La Red, la ahora conocida como Bella Castiblanco reveló detalles de proceso de transformación.

Publicidad

Lleva 8 meses de tratamiento, en el cual ha visto cambios como: el crecimiento de su pecho, de sus caderas y su piel.

Publicidad

“Me permití entrar en contacto con mi masculinidad, que en realidad siempre me sentía forzada, débil… me pasa que mi feminidad me da más seguridad, me siento más yo, segura”, dijo.

Finalmente agregó que Mara Cifuentes, quien fue su compañera en el programa, la ha acompañado y apoyado durante el proceso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad