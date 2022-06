Desgarradoras imágenes de Ivy Queen preocupan a seguidores; muchos interpretan que tiene cáncer

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, conocida en el mundo como Ivy Queen , la diva y reina del reguetón, se encuentra en el centro de atención de miles de seguidores que expresan preocupación por el estado de salud de la artista.

Pues hace algún tiempo se reveló que la famosa cantante puertorriqueña estaba enfrentando un delicado momento de su vida debido a algunos quebrantos de salud que, incluso, la obligaron a alejarse de las redes sociales.

Publicidad

Recientemente la cantante, de 50 años, reapareció en redes sociales con algunas publicaciones que terminaron por despertar la preocupación de miles de fans que le piden decir claramente qué es lo que tiene.

Pues en su reciente aparición la “caballota” publicó unas imágenes en su cuenta de TikTok en las que aparece desde el hospital, evidentemente decaída y luciendo unas prendas que no son muy comunes en ella.

En las fotos la mujer usa un turbante color fucsia en su cabeza y en algunas imágenes se observa que tiene su cabeza rapada; además, se le puede observar unos moretones y hematomas en su torso y muy cerca al seno derecho.

Publicidad

La mujer acompañó la publicación con un conmovedor relato en el que se declaró “una aprendiz y no una víctima de la vida”.

“Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, agregó la intérprete de icónicas canciones como Quiero bailar.

Publicidad

La artista hizo un llamado a sus seguidores a brindar ayuda a las personas que lo necesitan, especialmente si su situación es por temas de salud.

“Por favor, siempre que puedan sean el ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya”, expresó mientras se ve rotar una serie de imágenes que conmovieron y despertaron la solidaridad de seguidores que además comenzaron a especular sobre qué es lo que padece la artista.

Pues muchos usuarios en redes sociales apresuradamente ya interpretaron que Ivy Queen tiene cáncer, según ellos, por el turbante, su cabello rapado y los moretones.

Publicidad

Esto no ha sido confirmado y aún es un misterio qué situación de salud es la que enfrenta la reconocida artista; sin embargo, muchos seguidores le desean pronta recuperación para que pueda seguir alegrando con su energía y música.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker