El reconocido programa 'El gordo y la flaca' dio a conocer un video que se está haciendo viral en las redes sociales, en el que una mujer que asistió al concierto del cantante guatemalteco Ricardo Arjona decidió desnudarse.

Al parecer la fan no pudo contener la emoción cuando el artista interpretó su canción 'desnuda' y se tomó muy en serio la letra de la canción.

Y es que Luis Miguel 'El Sol de México' logró en una ocasión que una fan lo persiguiera por toda su gira en México vestida de novia, Arjona generó que esta mujer mandara a volar su ropa y quedara en un set de lencería color blanco y botas negras de caña alta.

Ante tremendo espectáculo auspiciado por la arriesgada mujer, los presentes en el concierto no dudaron en sacar sus teléfonos celulares y hacer registro de la particular y llamativa escena. Cuando el artista terminó de cantar la canción, los reflectores iluminaron a la mujer que al reaccionar no pudo hacer más que taparse el rostro con timidez.

En redes sociales y en diferentes medios internacionales, el video ya es popular. Y como suele suceder, muchísimos internautas han reaccionado y comentado su opinión al respecto.

"Lo que dejan las drogas. Echar a perder la presentación de un artista de esa manera. Con gente incómoda sin saber qué hacer si reír o vomitar", "Vendrán cosas peores dice la Biblia", "Tenía que quitarse todo así no vale 😂😂", "Tiene pelos esa popola 😂","Pero qué necesidad señora cálmese", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la mujer.