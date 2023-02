Diana Celis, exnovia de Epa Colombia habla con nostalgia de su pasado: "Aún duele mucho"

Diana Celis, expareja de Epa Colombia volvió a hacerse viral en internet, pero esta vez no tiene que ver con su anterior relación con la creadora de contenido, sino con un tema familiar bastante delicado y doloroso.

La jugadora de futbol profesional, que milita en el Deportivo Cali, hizo una dinámica muy popular en la red social Instagram , en la que puso una caja de preguntas para responder a sus seguidores; sin embargo, no contaba con que iba a terminar tocando un tema sensible de su vida.

Celis subió un estado respondiendo a la pregunta de un seguidor que decía: “Si usted pudiera devolver al pasado, ¿qué no haría?” y a la que abrió su corazón para referirse a la muerte de su papá.

A través de un video la futbolista contó que si pudiera volver al pasado, sería al momento en el que vio por última vez a su papá; pues según su relato, él se fue sin despedirse y ella no hizo nada en ese momento. También contó que sus amigos le dijeron que lo alcanzara para despedirse, pero ella les contestó que no, que más tarde lo vería; pero no lo volvió a ver.

Publicidad

Además del video, la joven agregó un texto en el que detalló: “Eso es algo que aún duele mucho, a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo... Por eso debemos vivir el ahora y darlo todo de nosotros”.

La historia fue impactante y aunque Diana mostró ser bastante fuerte, viéndose reflexiva y mostrando que ha hecho el respectivo duelo, evidenció que aun así es algo que no puede olvidar.

Publicidad

El pronunciamiento de la deportista despertó la solidaridad de todos sus seguidores, los cuales le agradecieron por su mensaje y le dejaron varios mensajes de apoyo: "Que duro... Pero si uno conociera el futuro... igual no hay que sentirse culpable", "Mi papá murió de cáncer... Y si pudiera devolver el tiempo, aprovecharía cada segundo a su lado hasta el último minuto...".

Te puede interesar:Receta fácil para San Valentín