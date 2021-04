“Duele ver tanto bullying”: Luisa Fernanda W le responde a Silvestre Dangond

Luego de que Silvestre Dangond hiciera un comentario jocoso sobre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno , la generadora de contenido le respondió a través de una cuenta que sigue a los famosos en Colombia.

Todo comenzó cuando el artista colombiano aseguró en transmisión en vivo que la influenciadora había acabado a su colega Pipe Bueno.

“También quiero felicitar al que me maquillo ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día (…) y si me hubiera cogido a la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado… ¿Cómo es que se llama?”, resaltó en el en vivo.

El comentario generó risas y críticas por parte de los usuarios que presenciaron el ‘live’ en el que el artista se refirió a la influenciadora en tono de burla.

Ante esto muchos usuarios que siguen a la paisa salieron a defenderla y se formó un debate en redes sociales sobre el tema.

Luego de varios días, la misma Luisa se enteró de lo sucedido y le respondió: “Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano y que de una u otra manera duele ver tanto bullying”.

Muchos salieron a respaldarla, otros en cambio se carcajearon y le dijeron que Silvestre tenía razón.