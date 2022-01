Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido en la industria musical como 'Duki', se llevó tremendo susto en pleno concierto luego de quedar envuelto en fuego tras pisar, por accidente, un lanzallamas que se encontraba ubicado en la tarima.

En el marco del festival AtPark, en Mar de Plata, Argentina , asistieron más de 5.000 personas para disfrutar del show del rapero argentino que se dio este jueves 13 de enero; sin embargo, las cámaras de los espectadores por poco captan un aparatoso accidente.

Publicidad

En el momento en que Duki ofrecía su recital, se presentó aquel infortunio cuando puso su pie (sin intención) en el objeto de efectos especiales, preocupando a todas las personas que se encontraban en el lugar al verlo envuelto en llamas.

Publicidad

Por fortuna, la situación no pasó a mayores debido a que se pudo controlar a tiempo y, a causa de una fotografía que se viralizó en redes sociales -misma que compartió el rapero en su cuenta de Twitter e Instagram-, se pudo conocer aquella dramática circunstancia.

"Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko a.k.a (que significa 'alias') antorcha humana" y "Cuando te paras arriba de los lanzallamas sin querer (...) Estaba tan cebado que no sentí nada. Me paré en un lugar equivocado; en el momento sentí mucho calor y nada más", fue lo que escribió el argentino en sus publicaciones.

Publicidad

En relación con lo anterior, el post se siguió propagando en internet y ya acumula más de millón y medio de me gusta en Instagram : "Amigo, ¿Estás bien?", "No lo puedo creer Duki", "¿Te paso algo? Ojalá te recuperes pronto. Saludos", fueron algunos de los comentarios que recibió.