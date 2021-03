El curioso nombre que Andrea Valdiri escogió para su segunda hija, ¿qué significa?

Andrea Valdiri no cabe de la dicha con la próxima llegada de su segunda hija. La bailarina barranquillera ha tirado la casa por la ventana en el baby shower y en cada detalle para la bebé.

La noticia de que sería una niña la llenó de mucha emoción porque le haría compañía a su hija mayor, Isabella. La influencer ha dicho que sus hijas son su mayor bendición y por eso no ah escatimado en gastos para darles lo mejor. Incluso, les regaló un carro último modelo a las pequeñas.

En el baby shower, Andrea Valdiri reveló el nombre que escogió para su segunda princesa y se llamará Adhara. A muchos les pareció curioso y quieren saber un poco más del significado.

"Bienvenida a mi segunda hija Adhara Valdiri ❤️ No es la Sangre, es la lealtad, la confianza, el apoyo, el seguir mis locuras, el compartir risas y llantos lo que te hace familia. Gracias a los que me acompañaron y todos los que por aquí me apoyan en esta gran aventura que apenas comienza. No se trata de lo material, se trata de lo que no se puede comprar, Amor hacia otros! GRACIAS DIOS POR ESTA HERMOSA FAMILIA!", escribió Andrea Valdiri en la publicación.

El nombre tiene un bello significado, pues Adhara es una estrella binaria de la constelación Canis Major distante 405 años luz del Sol y se dice que es una de las más brillantes de todos los tiempos.

El nombre tradicional de Adhara​ proviene de la palabra árabe عذارى 'aðāra' que significa «vírgenes». Su principal significado es «flor de azahar», de ahí su derivación a «vírgenes» por ser la flor representante de la pureza. En China la palabra es conocida como 弧矢七, «la séptima estrella del arco y la flecha».

Sin duda para Andrea Valdiri es la estrella que vino a brillar como ella. A muchos de sus seguidores les pareció muy buena elección, pero otros firmaban que pudo escoger uno más común.

No obstante, lo que mas llamó la atención es que Andrea la mencionó en la publicación como Adhara Valdiri y no como Adhara León que sería el apellido de su padre. Al parecer, la pequeña llevará el apellido de su madre primero.