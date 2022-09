El emotivo mensaje del príncipe William para su abuela la Reina Isabel II

El deceso de la reina Isabel II, sacudió al mundo entero; pues aunque la mujer tenía 96 años, ella siempre se mostró ante el mundo lúcida y fuerte.

Este 8 de septiembre el plan 'London Bridge' se puso en marcha pues el 'Día D' había llegado.

Publicidad

Mientras el mundo lamenta y llora la perdida de una figura muy importante de la realeza, el príncipe William manifestó su tristeza al mundo porque él más allá de perder a la reina, perdió a su abuela, una mujer con la que tuvo la oportunidad de construir algunos de los recuerdos más bonitos de su vida.

Es por eso, que a través de la cuenta oficial de la familia real, William, quien fue nombrado junto a su esposa Kate Middleton, príncipe y princesa de Gales, manifestó su sentir al mundo entero.

Para empezar, el hijo mayor de Lady Di expresó: "Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su histórico reinado. Yo, sin embargo, he perdido a mi abuela. Y aunque lloro su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de recibir la sabiduría de la reina y su respaldo entrado ya en mi quinta década.

Publicidad

"Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y también estuvo a mi lado en los días más tristes de mi vida. Sabía que este día llegaría, pero va a pasar un tiempo antes de que la vida sin Grannie se sienta real".

"Mi esposa ha tenido 20 años de guía y apoyo por su parte. Mis tres hijos han tenido ocasión de pasar sus vacaciones con ella, creando recuerdos que permanecerán con ellos durante toda su vida".

Publicidad

"Mi abuela decía que el dolor era el precio que pagamos por amar. Así que toda la tristeza que sentiremos en el las próximas semanas serán testimonio del amor que sentimos por nuestra Reina extraordinaria".