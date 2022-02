El último consejo que Vicente Fernández le dio a su nieto Alex Fernández

No cabe duda que el gran Vicente Fernández fue, es y seguramente seguirá siendo una gran inspiración para muchos. Sin embargo, en el top de sus grandes admiradores está su nieto Alex Fernández, quien tenía una relación muy cercana, cariñosa y especial. Pues fue el mismo 'Charro de Huentitán' quien lo encaminó hacia la música, al igual que a su padre Alejandro Fernández, quien decía

Don Vicente, quién falleció el pasado 12 de diciembre tras padecer del Síndrome de Guillain-Barré; pese a sentirse tan enfermo, en sus últimos meses no desaprovechó cada oportunidad que tenía de compartir y conversar con Alex.

De hecho la última conversación que tuvieron, como todo buen abuelo, Chente le dio al joven sabios consejos.

“Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de la familia”. Así lo reveló durante una entrevista para el famoso magazine mexicano 'Ventaneando', el nieto de Chente.

Respecto a su carrera musical Alex contó que su abuelo siempre deseó que fuera tan perseverante y dedicado como él y su padre, quien actualmente carga con la gran responsabilidad de llevar en alto el gran legado que le dejó Chente tanto en lo musical como en el ámbito personal.

“Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a grado tal, que descuidara a la familia porque al final de cuentas es lo que más importa y no te das cuenta de que las descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo”.

Y como si su abuelo lo hubiese previsto, lograr encontrar el equilibrio entre su carrera y la familia, es el gran reto que ahora tiene Alex, pues dentro de poco se convertirá en padre de una pequeña que se llamará 'Mía'.