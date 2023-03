El vestido de Claudia Bahamón que tiene haciendo zoom a muchos; aseguran que se le ven los pezo$%#

Para nadie es un secreto que Claudia Bahamón es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y el sueño de más de uno, pues a pesar de que los años pasan, ella se sigue manteniendo muy bien en el aspecto físico.

El pasado 26 de marzo se llevaron a cabo los Premios India Catalina en la plaza de la Aduana en la ciudad de Cartagena y la mujer ganó en la categoría de mejor presentador (a) de producción de variedades, un premio bien merecido, pero sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención fue el vestido que estaba usando en la gala.

Y es que Claudia Bahamón se puso un traje largo hasta los pies que tenía algunas aberturas, pero las que más cautivaron fueron las que estaban en sus pechos, ya que daba la impresión a simple vista de estar mostrando sus pezon#$".

Las fotos ella misma las publicó en su cuenta personal de Instagram y allí primera mente agradeció a todo su equipo: "Este es el resultado de que hacer un buen trabajo es hacerlo desde el amor!!!! Y si no fuera porque este equipo me respalda no existiría ni la sombra de lo que soy... Gracias a todos ustedes por permitirme entrar en sus casas y aguantarme todas mis chifladuras! Jajajaja".

Las imágenes de la presentadora pusieron a hacer zoom a miles de internautas, quienes querían descifrar que era lo que había debajo de su vestido y los comentarios no se hicieron esperar.

"Quién más haciendo Zoom? 😂😂 Felicidades mas que merecido 👏🏽✨", "Ella divina cómo siempre,el vestido parece forrado con carne seca 😮😂 hice zoom muchas veces y aún no logro entender jajaja", "Muy bien, lo mereces, pero cambia de asesor de vestuario", "Me perturba el fondo del vestido pero entendí el mensaje si es lo que creo. Bien merecido el premio 👏👏👏".

