Diego Guauque fue sometido a transfusión de sangre antes de su tercera quimioterapia

El reconocido periodista de Séptimo Día Diego Guauque continúa su proceso médico para combatir un cáncer que le fue detectado en enero de este año y que lo obligó a apartarse durante un tiempo de su trabajo en las pantallas de Caracol Televisión.

El reportero, conocido a nivel nacional e internacional por las investigaciones y denuncias que hace, no solo con casos en Colombia sino también en el exterior, ha permitido a sus miles de seguidores y televidentes conocer un poco de cerca su proceso en el que lucha contra un leiomiosarcoma en su estómago.

Pues en tres meses Diego ha ingresado al quirófano en más de dos oportunidades y se ha sometido a dos sesiones de quimioterapia como parte del proceso para combatir la enfermedad; sin embargo, cuando se aproximaba su tercera sesión de quimios los médicos decidieron aplazarla unos días debido a que unos exámenes de sangre no salieron tan bien.

Según contó el propio periodista en sus historias de Instagram, en los últimos meses ha perdido sangre y los exámenes arrojaron que tiene bajas las plaquetas, razón por la que debió ser sometido, por primera vez, a una transfusión de sangre antes de su tercera quimioterapia.

Publicidad

“La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas; entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, dijo el reportero en su video.

En otra historia de Instagram el periodista se mostró optimista de este procedimiento recordando su conversación con su amigo Thomas, el niño que falleció a causa de una leucemia y quien le permitió entrevistarlo en sus últimas semanas de vida.

En el diálogo que tuvo con el niño, Thomas le contó que las transfusiones de sangre antes de quimioterapias son buenas debido a que le dan más energía a su cuerpo para recibir el medicamento.

Publicidad

“Es la primera vez que me van a hacer esto y va a ser un procedimiento largo. ¿Ustedes recuerdan a Thomas? Pues entre las cosas que me contó, me dijo que las transfusiones eran buenas porque lo dejaban a uno más fuerte, con más ganas de comer; entonces yo estoy alimentándome acogiéndome a esa idea para la transfusión de mañana, que me deje mucho más fuerte”, dijo Diego Guauque.

El presentador se mostró optimista de que la transfusión sea positiva para su quimioterapia que, según espera, sería este viernes.

Por lo pronto, ha estado mostrando este martes su proceso de transfusión a través e sus historias en Instagram en las que muestra que está acompañado por su esposa Alejandra con quien está en la habitación desde las 8:00 a.m que inició la transfusión que irá hasta las 12:00.