Ella es Najila Trindade, la BRASILERA que acusó a Neymar de violación

Brasil escuchó por primera vez la versión de la joven que acusa a Neymar de violación en una entrevista divulgada una hora antes de que el astro, sobre el cual pesan todas las miradas, disputara un amistoso con la canarinha frente a Catar, se lesionara y fuera respaldado por el seleccionador Tite.

Publicidad

"Fue agresión juntamente con violación", disparó la joven, que se identificó como Najila Trindade Mendes de Souza en su primera entrevista, cuyos extractos fueron transmitidos por SBT.

"Era mi intención (...) era tener una relación sexual con él", dijo al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos. En su primera aparición pública, la joven, que se define como modelo, dijo que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Publicidad

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. "Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto", respondió Trindade.

Publicidad

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató la joven.

Ante las acusaciones de la mujer, el futbolista se defendió a través de sus redes sociales con un video en el que divulgó las conversaciones que sostenía con la mujer vía WhatsApp, incluso mostró las fotos íntimas que ella le enviaba.

Publicidad

Te puede interesar: Neymar reveló hasta las fotos íntimas para DEFENDERSE de la acusación de violación.

Publicidad

En un nuevo capítulo de este novelón, se filtró en redes sociales un video grabado por Najila el cual muestra una discusión que tuvieron en la habitación del hotel.

Ante el escándalo, usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de buscar a la mujer que tiene en líos a Neymar.

Publicidad

Parte do vídeo da suposta agressão de Neymar a garota Najila Trindade. pic.twitter.com/mM2x8zHgCg — VINGADORES, AVANTE! Eu amo vocês mil milhões (@JunninMoral) June 6, 2019

Publicidad

Aunque la cuenta de Instagram la tiene privada, más de uno confesó seguirla para ver lo que allí publicaba.

franz franz

Publicidad

Publicidad

En ellas se ven fotos de su profesión: modelaje. La mayoría de estas en traje de baño.

Ella es la vieja que dice que Neymar la violó pic.twitter.com/3ZXTOkJglV — Qué tal esto (@CorreDile) June 6, 2019

Publicidad