En diminuto bikini Kimberly Reyes cumplió el 'challenge' de Anitta como toda una profesional

Hace un mes la barranquillera Kimberly Reyes fue foco de atención cuando a través de sus redes sociales salió a aclarar una serie de rumores que rondaban en torno a su separación. La bellísima y carismática actriz dejó claro que su relación había terminado de una manera sana y que con su expareja se trataban de una manera muy amigable.

Así que para dejar atrás el tema, la actriz estremeció a todos sus seguidores publicando un video en su cuenta oficial de Instagram , en que no sólo mostró el tremendo 'cuerpón' que tiene, sino también sus habilidades dancísticas.

Publicidad

En un diminuto vestido de baño color lila, la barranquillera quien inicialmente se ve tomando el sol, se atrevió a cumplir el 'challenge' de la cantante brasileña Anitta, que se ha hecho viral por estos días. Ahí moviendo su gran retaguardia con toda la actitud que requiere el caso, dejó a todos boquiabiertos, pues pues cumplir a cabalidad el reto no es una tarea muy sencilla que digamos.

Publicidad

Para acompañar el clip, la actriz acudió a una frase en inglés que habla de la confianza hacia uno mismo.

Publicidad

"Self confidence is the best outfit. ⚡️Rock it and own it".

Al video que cuenta actualmente con casi dieciseismil reproducciones, le llovieron comentarios como era de esperarse. La mayoría de ellos, muy positivos pues llenaban de halagos a la barranquillera que desde siempre ha lucido sencillamente espectacular.

Publicidad

"Bella de pies a cabeza","Radiantemente Hermosaaaa", "Tremendaaaaa","Siempre he dicho que eres magnífica..❤️", fueron algunos de los comentarios que le escribieron a Kimberly sus fanáticos.