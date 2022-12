En video, Sharon Fonseca presumió el carrazo en terciopelo que le dio Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca despertó la envidia de muchos y muchas con el tremendo regalazo que le dio su novio Gianluca Vacchi.

El italiano la sorprendió con una camioneta única, especialmente diseñada para ella.

Publicidad

Hecho totalmente en terciopelo y con tonos fucsia, su material y color favorito.

Te puede interesar: "Asumo la responsabilidad de mis acciones" Placido Domingo sobre denuncias por acoso sexual

Muy feliz por semejante detalle, Sharon lo presumió en un video que subió a Instagram.

Publicidad

Publicidad

“Aquí está. Wow. Aún no tengo palabras para explicar la emoción. Cuando pensé que no podía ser mejor, tú siempre lo llevas a otro nivel. Me consientes demasiado. Pensaste en cada detalle: mi color favorito y material favorito #terciopelo ¡LO AMO! Gracias mi Rey”, escribió.

En menos de cinco minutos, el clip ya tenía más de 450 mil reproducciones.