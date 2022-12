"Envidias que una mujer logre lo que tú no": Mariam Obregón dio duro mensaje contra el machismo

La influencer venezolana Mariam Obregón tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y ha sabido ganar la aceptación de muchos jóvenes por su forma desparpajada y liberal de hablar de sexualidad. La joven también está en OnlyFans y ha tenido importantes ganancias.

El éxito que la ha acompañado este tiempo le ha permitido comprar el carro que siempre soñó y su primer automóvil, pues asegura que nunca tuvo en su familia la oportunidad de tener uno por las necesidades que pasaban.

La joven sacó el hermoso vehículo de concesionario y mostró muy orgullosa su compra para compartirle a sus fans que el éxito se puede lograr si se trabaja duro por los sueños. Además relató su conmovedora historia de vida y cómo ha logrado ser exitosa en redes sociales.

No obstante, debido al contenido que comparte en redes sociales, muchos hombres la criticaron y hasta le dijeron que ha conseguido las cosas "porque es dama de compañía" o por sexo.

Tras las críticas, Mariam Obregón no se quedó callada y le respondió duro a los hombres que piensan que "una mujer no puede ser exitosa sin la ayuda de un hombre".

"Yo no voy a venir a hablarte de cómo gano o no las cosas porque por más que yo esté horas con un pizarrón allá atrás explicándote cómo hago las métricas o las contrataciones, no lo vas a entender porque tu mente es tan diminuta que solo te alcanza para hacer comentarios como estos", dijo la joven.

Además, recalcó que el machismo quedó en la edad de piedra y que ahora las mujeres pueden ser más exitosas, incluso, que los hombres.

"Cuando ven el éxito de una mujer intentan desvalorizarlo como sea. Estamos en pleno siglo XXI en el que las mujeres están más empoderadas que nunca y en el que a mí me interesa muy poco tener que estar con un hombre por dinero. Yo entiendo que te da envidia ver a una mujer cosechando los éxitos que tú no puedes. Entiendo que en tu ego masculino sientas mucha rabia ver que una mujer tiene ese deportivo espectacular y tú no puedes amor", dijo Mariam.

Muchos seguidores aplaudieron sus palabras y hasta cuestionaron a las mismas mujeres que critican a otras.