'Epa Colombia' contó la AGARRADA que tuvo con otra mujer en su barrio

'Epa Colombia' no deja de sorprender a sus seguidores con sus locuras y con cada cosa que cuenta sobre su vida.

Recientemente compartió una anécdota de una pelea que tuvo con otra mujer de su barrio que la molestó.

Publicidad

“Me dijo dizque: 'usted es una guisa'. Yo le dije: guisa su madre. Yo apenas veo que esa vieja se me viene pensé: me paro o no me paro. ¿Sabe qué hice? Amiga prendí ese pony. Me fuí rapiditico porque dije: cuidadito con la nariz”, relató.

Publicidad

Te puede interesar: Novia de ‘Epa Colombia’ le TERMINÓ por portarse mal y grabó momento de la discusión

Al parecer, se trata de una mujer de su barrio, aunque no menciona el nombre, con quien tuvo el altercado.

Publicidad

“O sea si yo soy ñera, ella peor. Yo le dije: ¡cuidadito! Váyase para su barrio piroba, aquí no venga a chimbear”, concluyó 'Epa Colombia'.