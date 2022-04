Epa Colombia ofrece particular regalo a quien convenza a J Balvin de grabar en su penthouse

Epa Colombia de nuevo es noticia y en esta oportunidad por un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, en la que le pide un favor enorme a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Para nadie es un secreto que la empresaria de keratinas está creciendo económicamente y por ese motivo ella ha mostrado en sus redes que ha estado comprando diferentes propiedades y una de sus últimas adquisiciones es un penthouse en el norte de Bogotá.

En varias oportunidades la joven ha mostrado la que será su casa en el futuro y cuenta que le ha invertido mucho dinero para que tenga la última tecnología, por ese motivo, para estrenarlo con todas las de la ley, Epa Colombia quiere que nada más ni nada menos, J Balvin vaya hasta su penthouse y grabe allí una canción.

En el video que se viralizó, se ve a la empresaria de keratinas en su apartamento y usando ropa deportiva dice: "Amiga, necesito que me hagas un favor... Necesito que le escribas a J Balvin que si puede grabar una canción en mi penthouse y yo le doy todos los créditos y si tú me ayudas a que él me responda, amiga te regalo mi keratina...".

Así mismo, contó que su nueva casa está quedando una locura: "Yo le digo 'Alexa prenda la cocina, y se prende', yo le digo 'Alexa ponga un musicón y pone música', pero esperen, ayúdenme con lo de J Balvin para ver si mi penthouse aparece por todo lado".

El video fue rescatado por la cuenta de Rechismes y allí miles de usuarios se rieron de la oferta de Epa Colombia: "Pero que invite a residente también 😂", "Quien sube como palma, cae como coco…humildad chica!", "No ps cm si él necesitará esos créditos 😂😂😂😂😂😂", "Amiga no te puedo ayudar 😂", "No es como mucho amiga 😂", y muchos más.