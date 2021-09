Epa Colombia reveló que 'le tiene ganas' a Lina Tejeiro y lanza acalorada propuesta

Sin importar que tiene una relación con Diana Celis, Daneidy Barrera Rojas, conocida como ' Epa Colombia ', hizo una reveladora confesión sobre sus pensamientos hacia Lina Tejeiro , quien se encuentra soltera desde hace 2 años luego de su ruptura con Andy Rivera .

En sus historias de Instagram , la empresaria de keratinas hizo pública varias 'cositas' que le provoca la actriz, una de ellas, es que quería vivir cerca a Lina, quien reside entre las afueras de Bogotá y el municipio de Chía , pero su arduo trabajo que se concentra precisamente en la capital se lo impide.

"Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro", expresó la influenciadora.

'Epa Colombia' se lanzó aún más en sus expresiones y con una propuesta bastante pícara invitó a Lina a visitar las instalaciones de su empresa para que conozca de cerca su emprendimiento. "Lina, ¿te gustaría venir a mi empresa?, ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?".

Sin embargo, lo que más encendió las redes sociales fue cuando Daneidy aseguró que siente un gusto por la actriz y que sueña con ella: "Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mi me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana".

Minutos después y por razones desconocidas, las comprometedoras declaraciones de la influenciadora desaparecieron de su perfil, aunque algunos usuarios alcanzaron a rescatar la grabación.