Epa Colombia rompe el silencio sobre demanda de su expareja y revela cuáles bienes le entregó

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, causó revuelo en las redes sociales al compartir su sentir tras enterarse de la demanda que le interpuso su expareja, la futbolista Diana Celis.

Vale la pena mencionar que la futbolista decidió demandar a la empresaria ante el juzgado 029 de familia de Bogotá, con la intensión de obtener lo que le pertenece por la unión marital que tuvo con Epa Colombia.

Publicidad

Aunque Celis no se había pronunciado al respecto, se conoció que sus abogados pidieron el 50% de los bienes de Daneidy Barrera.

La noticia le cayó como un 'baldado de agua fría' a la empresaria de productos capilares, tanto así que aceptó que "le dolió", pues según ella, la futbolista fue testigo de su esfuerzo para emprender.

“Diana a mí me demandó porque cuando terminamos muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía. El 50 por ciento cuando tú terminas con una pareja, yo no me casé, pero después de dos años convivir con una persona tú tienes que por ley darle algo a esa persona. Los abogados de ella querían quitarme el 50 por ciento y me colocaron la demanda”, explicó Daneidy a través de sus historias.

La joven además aclaró que llegaron a una conciliación e hicieron repartición de varios bienes, entre ellos, casas y dinero.

Publicidad

“Ella se quedó con la casa del Restrepo, que valió un montón de dinero, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que yo obré super bien no me puedo quedar donde alguien no me está amando, ni respetando, y donde no me están apoyando a emprender”, reveló.

La noticia generó un debate en redes sociales, pues para algunos la deportista se habría "aprovechado", mientras que otros aplaudieron la demanda, pues argumentaron que es lo que le corresponde legalmente por haber convivido con la empresaria y ayudarla a forjar una fortuna.

Publicidad

Te puede interesar:Trucos fáciles de Photoshop