“Esa vaina se sintió intensa”: Sara Corrales sobre temblor en México

La actriz y modelo Sara Corrales fue otra de las personalidades colombianas que se estaba en México cuando se produjo el temblor de 7.1 que sacudió a la ciudad.

“Esa vaina se sintió intensa, amigos. Se me movió la lámpara, se me movió el piso, se me movió la vida. Espero todos estén bien”, fueron las palabras de Sara este miércoles.

Ella no fue la única que describió lo que sintió con el sismo. La Segura también estaba en México y dijo que nunca había sentido tan fuerte un sismo.

Vea aquí lo que dijo Sara Corrales: