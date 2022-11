Exnovia de Andy Rivera reveló cómo fue su relación con el cantante: "Fue un proceso bien complicado"

Danniela Duque es conocida en las redes sociales por ser la exnovia del cantante de música urbana Andy Rivera y quien hace poco se volvió tendencia luego de hablar de lo que fue su relación con el artista.

Duque suele ser bastante activa por medio de las redes en las que cuenta algunos aspectos de su vida privada y esa no fue la excepción hace poco pues por medio de su cuenta personal en Instagram decidió revelar algunos secretos de su primera relación amorosa.

Uno de sus seguidores le escribió en el cajón de preguntas: "¿Nunca tuviste una relación estable con el papá de tu hija?", tema que respondió sin pelos en la lengua.

Danniela Duque contó que fue todo lo contrario pues su relación amorosa dudó 5 años, algo muy diferente a lo que piensa la gente: "La gente piensa que quedé en embarazo en una noche loca, no. Nosotros duramos casi 5 años".

Así mismo, la joven contó que muy pocos conocían sobre el noviazgo, ya que en esa época las redes sociales no eran tan famosas y Andy Rivera tampoco era tan reconocido.

Duque reveló que el noviazgo fue algo complicado, pues ambos eran muy pequeños y además era la primera relación amorosa de los dos.

"Fue un proceso bien complicado, durito porque fui su primera novia, él fue mi primer novio, entonces fue complicado, pero bonito", dijo la joven.

Recordemos que Andy Rivera se convirtió en padre a sus 19 años y él en varias oportunidades ha contado que ha sido una experiencia única y se siente muy feliz de tener una hija.

Por otro lado, recordemos que hace poco Andy Rivera cumplió años y su papá, el también cantante Jhonny Rivera, le dedicó y emotivo mensaje en las redes sociales agradeciéndole por no bajar los brazos en los momentos difíciles.

Jhonny Rivera comenzó escribiendo: "Hijo mil gracias por absolutamente todo, pero sobretodo por no tirar la toalla cuando sabes que tirarla es tu única opción, cuando luchas te das cuanta que detrás de esa lucha había cosas maravillosas, y no hablo de fama ni dinero, porque la adversidad nos enseñan que no es lo más importante, tener el amor de la familia y encontrar paz, es respirar felicidad".

Finalizó deseándole un gran día: "te amo guerrerito incansable, disfruta este día como más te guste, y por favor has un resumen de todo lo que has logrado en estos años, maravilloso verdad? Feliz cumpleaños @andyrivera te amo con mi vidaaaaaa🥰".

La publicación fue acompañada de un video en el que se les ve juntos disfrutando en diferentes momentos de su vida demostrando en cada uno de ellos la complicidad que hay entre padre e hijo y la confianza que se tienen.

