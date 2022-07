Exparticipante de 'Supervivencia al desnudo' fue hallada sin vida en un apartamento

La muerte de Melanie Rauscher hasta el momento es todo un misterio. La mujer, exparticipante del reconocido reality del canal Discovery Channel, 'Supervivencia el desnudo', fue encontrada sin vida en el apartamento de una pareja a la cual ella les ayudaba cuidando su mascota.

El cuerpo de la mujer de 35 años, fue encontrado por las autoridades, en el cuarto de invitados de dicho reciento, el pasado domingo 17 de julio, junto a varias latas de aire comprimido , las cuales suelen ser usadas para limpiar algunas superficies.

No obstante, los hechos ocurridos en Arizona, Estados Unidos, siguen siendo materia de investigación pues hasta el momento, las autoridades no han podido establecer qué pudo haber sucedido ya que no han hallado una carta suicida, o alguna señal que pueda ayudarles a descifrar la situación.

Melanie había participado en 'Supervivencia al desnudo' en dos ocasiones: en el año 2013 y en el 2015. Su partida tomó por sorpresa a sus compañeros. De hecho, uno de ellos le dedicó una publicación en la que aprovechó para resaltar varias de sus virtudes.

"Su risa era única, su amistad fue increíble. Aunque no éramos parientes, éramos familia, siempre podía contar con ella. Compartimos tantos momentos en los que simplemente estábamos apoyándonos el uno al otro. Ella era mi esposa del pantano, mi mejor amiga, una mujer fuerte, una persona increíble y siempre apreciaré nuestros momentos juntos” escribió el hombre identificado como Jeremy McCaa, quien adjuntó algunas fotos en los que aparece compartiendo diferentes experiencias junto a Melanie.