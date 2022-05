Extorsionan a Sebastián Yatra por video intimo que ronda en redes sociales

Podría decirse que lo que va del 2022 ha fluido como viento en popa para el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien ha tenido la oportunidad de brillar en diferentes escenarios importantes de la industria del entretenimiento. Uno de ellos, los premios Óscar, donde interpretó la canción 'dos oruguitas' la cual hace parte de la banda sonora de la exitosa película de Disney, 'Encanto', la cual se inspiró en diferentes tradiciones y paisajes colombianos para el desarrollo de su trama.

Además vale la pena destacar que este ha sido un ciclo en el que Yatra ha podido mostrar que es un artista integral, con la capacidad de adaptarse a diferentes géneros musicales, pues sus últimos lanzamientos han sido bastante diversos musicalment6e hablando. Y por si fuera poco, Sebastián este año se estrenó como actor en una serie producida por la plataforma streaming Netflix.

Sin embargo, todo era demasiado lindo y perfecto como para ser real. Pues justo cuando todo parecía pintar color de rosa para el cantante de 'Tacones rojos' y 'no hay nadie más', personas inescrupulosas intentaron dañar su paz, poniendo a rondar un video intimo en las redes sociales, en el que supuestamente aparece el cantante.

Por lo tanto a su manager le enviaron un correo electrónico solicitándole una alta cantidad de dinero para ayudarle a bajar el material de la web, sin embargo esta hizo caso omiso pues el hombre que aparece en dicho clip no es Sebastián. Por otro lado, tras su visita a la ciudad de México donde por cierto participó en el Festival Emblema 2022, Yatra fue abordado por varios periodistas quienes le preguntaron al respecto.

“Yo no lo vi, no lo vi del todo (…) me parezco un montón, yo hasta lo dudé” respondió el cantante colombiano poniéndole un poco de humor y picardía al asunto.

Fue así entonces como el plan de dañar la imagen del cantante, que está pasando por muy buen momento en su carrera, se fue al piso, pues bien dice el dicho que "el que nada debe, nada teme".