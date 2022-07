Falleció reconocido actor y dejó conmovedor mensaje antes de partida

El reconocido actor, modelo y pintor Antonio Ibáñez, de 34 años, murió esta semana tras perder su lucha contra Linfoma de no Hodgkin, según afirmo el médico tratante. Tras la lamentable noticia se dio a conocer un desgarrador mensaje que dejó el artista antes de partir.

Ibáñez fue diagnosticado hace un año con cáncer ‘invisible’ al que decidió enfrentar con tratamiento de quimioterapia, la cual recibió hasta sus últimos días.

El artista, al ser diagnosticado tomó la decisión de compartir en sus redes sociales su nuevo reto de vida: “Otra etapa de mi vida. Hace meses, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba”.

Antonio, siendo aún joven, ya tenía una larga trayectoria en el mundo artístico en el que era reconocido como modelo de grandes marcas, actor con importantes papeles en la ficción, como Arrayán, además de un gran éxito con su participación en el reality show de baile The Dancer.

Su pasión por la pintura no pasó por alto, por lo que mostraba sus obras en el perfil de Instagram donde contaba con una gran cantidad de seguidores.

En las últimas horas se dio a conocer su muerte; pero antes de su partida, al parecer, ya se preparaba para la despedida.

En uno de sus últimos posteos en redes aparece un mensaje en el que cuenta lo que sintió cuando supo que tenía la enfermedad.

“Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima. Quimio. Las imágenes del amor de mi vida, mi mami, mi padre, mi hermana, mis amig@s, de los rodajes, pintando en el estudio, los compis de clase, castings… Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a “Saltar Anuncio”. Apareció ese tipo de “egoísmo” de por qué a mí; supongo que normal en este proceso”, escribió el artista Ibáñez.

Seguido de esto en el mensaje continuó plasmando fuertes reflexiones acerca de la vida, y de cómo cualquier persona lucha por aferrarse a ella, donde el dolor y el miedo son obstáculos pero a su vez son automotivación.

“Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, ¡pero probadlo! Todo esto me reafirma que en la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar. Las experiencias te preparan para muchas cosas; para ésta por ejemplo, no tanto!”, luego Antonio siguió con el texto y extenso mensaje.

El actor cerro su posteo con unas sentidas y fuertes palabras de desahogo: “No os toméis nada tan en serio. No dejéis el ya te llamo pa’ mañana. Ni ese café. Ni la cita que tenías hace semanas. Si sientes decir te quiero, hazlo ¡Qué más da! ¡Volveros locos por y con vuestros sueños, llevadlos al extremo! ¡Luchad por ellos! Ya sabemos que el “no” ya se tiene, pues pa’ lante y que no nos quiten lo bailao’ ¡Disfrutad como si no hubiese mañana!”. “P.D. Incluid una dosis + de AMOR en to’ lo que hagáis ¡Probadlo! Ya me contaréis”, agregó y finalizo el mensaje Antonio Ibálñez.

El aguantar tanto dolor que describía como cuando "un relámpago o trueno atraviesa el cielo", pero de manera interminable; fue de admirar por sus seguidores, familia y amigos que jamás lo dejaron de motivar y apoyar en el proceso hasta sus últimos días de vida.