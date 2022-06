FOTO: Jenn Muriel y sus 'nachas' llenas de arena despiertan malos pensamientos

Jenn Muriel se ha sabido ganar el cariño de sus millones de seguidores por medio de las redes sociales al mostrarse como una joven transparente con lo que piensa y dice.

La joven influencer aprovechó unos días de descanso y se fue al mar junto a algunas amigas para relajarse un poco, momento en el que se tomó algunas fotos con las que dejó poco a la imaginación y a más de un seguidor 'chorreando baba'.

En las imágenes, que fueron publicadas en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen cerca de seis millones de personas, Jenn Muriel posa con un bikini diminuto de color blanco, dejando ver a la perfección sus marcadas curvas y cada uno de sus tatuajes que decoran su piel de una manera espectacular.

En la primera foto Jenn posa sentada en un escalón y usando un sombrero, luego compartió un video jugando con un perro de raza Pastor Alemán mientras las olas golpean sus pies, más adelante Jenn juega con su amigo a cavar un hueco y encontrar algo que estaba escondido, para finalizar su posteo, la joven posó sentada dándole la espalda a la cámara, mostrando el enorme tatuaje en su espalda y su cola en primer plano, detalle que le encantó a sus fans.

Como era de esperarse, varios internautas reaccionaron al posteo y hasta el momento tiene más de 600 mil me gusta y miles de comentarios como: "Siento que en la última tenías arena muy metida jfjajsja", "Se te ve otra energía, así libre", "Hermosas fotos y el vídeo con el perrito ni se diga, hermoso😍", "Amén para las Diosas como tú", y muchos más.

Recordemos que hace algunas semanas Jenn Muriel y Yeferson Cossio confirmaron que se habían separado definitivamente. Por medio de un video el creador de contenidos dijo: "Voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado".