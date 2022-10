Francy cuenta desesperada que entraron a robar en su casa mientras estaba de gira en España

Francy es una de las artistas más reconocidas no solo a nivel nacional sino que internacionalmente su música también suena muy fuerte, por ese motivo se encontraba realizando una gira de conciertos en España.

Hace poco la cantante contó por medio de sus redes sociales que fue víctima de robo en su casa mientras se encontraba en Europa. Con un video bastante afectada y con la voz entrecortada la artista contó que aunque su vivienda contaba con todas las medidas de seguridad, esto no fue impedimento para que los ladrones lograran ingresar.

Publicidad

En la filmación la interprete de 'qué hablen de mí' dijo: "Yo no acostumbro jamás a subir nada que no sea positivo de mi carrera, pero quiero decirles que me encuentro súper desesperada, acabo de terminar mi gira aquí en España y bueno, pues, me entero de que me robaron, entraron a mi casa a robar el día de ayer".

Continuó diciendo: "Una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que tiene red de seguridad, que está ubicada en un lugar pues supongo yo muy seguro y bueno, esto no puede pasar".

Finalizó asegurando que iba a llegar hasta las últimas instancias con este caso: "La verdad ya estamos revisando las cámaras, le pedimos el favor a las autoridades para que nos ayuden porque esto la verdad me tiene súper triste y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no puede pasar".

Desde España la artista compartió una foto de cómo había quedado lo que parecer es el closet de su casa tras el robo.

Publicidad

Robo casa Francy

/Foto: Instagram Francy

Por otro lado, recordemos que hace poco la artista puso en su lugar a un internauta que la trató de gorda: "Creo que usted está un poquito más pasado de kilos que yo y eso se le perdona porque es hombre, pero no sé por qué se estigma criticando a las mujeres, qué hace usted criticándome a mí en mis en vivos, se le ve mal. Porque primero, yo soy una artista y tengo una canción que se llama ‘Qué hablen de mí’, no me importa”.

Publicidad

Te puede interesar:

Cómo tomarse una buena foto para redes sociales