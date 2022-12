Greeicy Rendón mostró por primera vez la cara de su hijo mientras viajaban en carro

Greeicy Rendón y Mike Bahía son unas de las parejas más queridas que hay en la farándula nacional y quienes desde que se convirtieron en papás del pequeño Kai, han estado bajo la atenta lupa de los internautas que se encuentran a la espera de que muestren la carita del niño.

Sin embargo, eso ocurrió hace poco cuando Greeicy Rendón decidió publicar por medio de las historias en su Instagram a su hijo sentado en una silla de bebé en un auto disfrutando del viaje, pero en su rostro le puso un filtro que le hacía la cara de un muñeco, sin embargo, este video dejó ver un poco más sobre lo angelical que es la cara de Kai.

Kai, hijo de Greeicy y Mike Bahía /Foto: Instagram Greeicy Rendón

Aunque la pareja había dicho en el pasado que no planeaban tener hijos, desde que Kai llegó a sus vidas todo ha cambiado de manera positiva pues muestran en redes algunos aspectos de como crían a su hijo.

Por eso se viralizó hace poco una filmación en la que se ve a Greeicy atendiendo a su pequeño, pero cuando hace todo esto le va enseñando la paciencia: "En ti veo reflejado algo que yo no tengo y es que yo no soy paciente, entonces vamos a trabajar la paciencia juntos. Yo ya sé que tú te quieres acostar, pero hay un protocolo. Hay que poner la pijama porque o si no nos da frío, hay que lavar esa cola... Todo tiene su proceso, nada llega porque ya, ya, no".

Luego, la cantante aseguró que a ella le tocó aprender la paciencia en edad adulta y le parece muy lindo que su hijo desde pequeño pueda aprender sobre el tema: "Yo no lo tenía y me tocó aprenderlo ya grande, entonces es chévere que usted desde ya empiece a aprenderlo".

Por otro lado, recordemos que hace poco la pareja de cantantes estuvo brindando algunos conciertos en diferentes países en Suramérica y en uno de ellos la caleña llamó la atención con su traje pues simulaba tener una pequeña tanga de cuero sobre su jeans.

El atuendo que eligió Greeicy Rendón también le gustó tanto a su pareja, Mike Bahía, que gracias a la filmación de un asistente al show quedó registrado el momento en el que le tocó la cola a su prometida, gesto que sin lugar a dudas dejó ver que entre la pareja hay mucha química.

