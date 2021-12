Greeicy Rendón tuvo un accidente con su embarazo: me oriné

La cantante Greeicy Rendón es una de las mujeres más queridas no solo por los colombianos sino también por sus fans en todo el mundo.

Hace poco la caleña confirmo con su pareja de hace años, Mike Bahía , que están esperando su primer bebé y desde ese entonces la cantante se deja ver en sus redes sociales muy feliz mostrando su barriguita.

Como es el primer embarazo de Greeicy Rendón, todo es nuevo para ella y por eso comparte con sus seguidores cada situación extraña y nueva que le sucede a diario.

Hace poco la interprete de 'Los Besos' compartió en sus historias de Instagram un video en el que cuenta que se orinó ya que su vejiga está muy apretada por el bebé que lleva dentro.

La cantante entre risas dijo "Sentía ganas de orinar, pero lo normal de siempre. Me dio un estornudo y me oriné. Me oriné, con ese solo ‘achú’ me oriné. Y ya, pues a cambiarme".

El video que fue tomado por la cuenta de Instagram Rechismes, ya tiene más de 80 mil reproducciones y comentarios de sus fans quienes están muy felices por la nueva etapa que está viviendo la pareja de cantantes.

"Uno cuando está embarazado por primera vez quiere contar todo, todo es novedad! Tan lindaaa! Dios la bendiga y bendiga a su bebé", "Es normal que quiera compartir su experiencia, es por la emoción de una nueva etapa para ella. Que ternura", "tan bella, se le nota que está muy emocionada y que fue un bebé deseado", "Es lindo gozarse del embarazo hasta estos pequeños accidentes, y ella si que se lo está disfrutando, bendiciones!", y muchos mensajes más.