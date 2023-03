Greeicy y Mike Bahía compartieron su "oculto secretito" con el que manejan su relación

La pareja de artistas colombianos Greeicy y Mike Bahía decidieron destapar algunas intimidades de su relación y sobre la forma en que han podido convivir durante 10 años, aunque lo han descrito como un proceso de altas y bajas, siguen en el proceso de conservar su relación a la cual hace poco llegó un tercer integrante, su hijo 'Kai' quien se convirtió en el motivo principal de la unión familiar.

Su relación siempre ha sido bastante admirada, ya que mediante sus redes sociales han registrado como decidieron vivir su vida, rodeada de bastantes animales y mucho espacio para ser libres en su propio hogar, además las canciones que han compuesto en pareja, o con sentido de dedicatoria, nunca quedarán atrás como símbolo de su gran amor, el cual fue compartido con todos sus fanáticos para que vivan este mismo sentimiento.

Recientemente, asistieron a una entrevista al programa de 'Rodner Figueroa' quien consiguió exponer los más pequeños detalles sobre lo que ha sido su relación sentimental, que se ha mantenido privada en ciertos aspectos debido a que no han sido partícipes de rumores de infidelidad, discusiones o polémicas por sus malas rachas. En medio de las respuestas, pudo verse como ambos coincidían con la información que brindaba el otro, lo cual demostró su buena comunicación.

Para la pareja, todo influye en su relación, incluso el espacio que los rodea, es importante tener buenos hábitos, compartir tiempo consigo mismos, tener charlas decisivas sobre lo que les parece bien y lo que no; ya que en ocasiones no se encuentran las mismas energías entre ambos y prefieren tomar un respiro para no tomar las cosas personales, incluso han llegado al punto de no cruzar una sola palabra, pero es necesario para no llegar a peores situaciones.

Sin embargo, algo que sorprendió a sus seguidores fue la actitud de Mike, pues es consciente de que la cantante no es de su propiedad, es libre de su cuerpo y decisiones, incluso confirmó que esto aumentaba el deseo que sentía por ella; "el amor debe estar desligado de mis inseguridades", fue uno de los consejos que brindó el artista.

