"Hágase un examen de conciencia": Mamá de Andrea Valdiri manda contundente mensaje a Lowe León

Carmen Valdiri es la mamá de la creadora de contenidos Andrea Valdiri y quien últimamente está bastante activa en sus redes sociales debido a las declaraciones que ha dado su exyerno Lowe León.

El cantante volvió a ser tendencia tras realizar un Instagram Live junto a su abogado en el que aseguró que nunca ha salido corriendo y que nunca ha negado nada. Así mismo revelaron que Andrea Valdiri aceptó hacerle la prueba de paternidad a la pequeña Adhara para que Lowe la pueda reconocer legalmente.

A raíz de estas declaraciones, miles de internautas le recordaron al artista que en el pasado él insinuó que no era el padre de la bebé y que el verdadero papá era Felipe Saruma.

Así mismo, una de las que no se quedó callada al respecto fue la señora Carmen, quien se despachó y le dijo todo lo que pensaba a Lowe por medio de las redes sociales.

La mujer comentó una cuenta de Instagram que compartió el video en vivo de Lowe y su abogado. Allí escribió:"Tantas mentiras, ahora hablando del amor, el que no respeta a su madre y la trata mal será un buen Padre, tanta hipocresía. Hágase un examen de conciencia".

Hasta el momento Andrea y Saruma no han hablado al respecto y todo lo mantienen en secreto esperando qué dice la justicia al respecto.

Sin embargo, varios internautas que han estado pendientes de esta situación si han dejado sus opiniones en la cuenta de Rechismes: "Si el mismo hizo una publicación de ella y Saruma y dijo a los seguidores que dejaba fechas, como insinuando que la niña no era de Él...", "La niña ya tiene un papá que la ama... Sus derechos están garantizados", "Mmmm a ese cuento le falta un pedazo. La valdiri tiene mucho cuento también", "Hay no que estrés este pelaooo 😤🤡 insinúa que no el padre de la niña y luego que anda jodiendo por responder ash 🙄 que no joda más y dejé que el tiempo dirá todo 🥱".

Recordemos que Felipe Saruma ha sido el papá de la pequeña Adahara, ya que desde el primer momento que se enteró que Andrea Valdiri estaba en embarazo, la acompañó en todo instante y siempre ha estado junto a la bebé disfrutando como un verdadero padre.