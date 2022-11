Hombre se tatuó la cara de Mia Khalifa y ella lo 'boleteó': "Eres un idiota"

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco la historia de un joven en Brasil llamado Fernando Andrade, quien se tatuó la cara de Mia Khalifa, pero el resultado no le gustó a la exactriz nopor.

Todo comenzó cuando el hombre publicó en su cuenta personal de Instagram una foto mostrando el resultado de un tatuaje que tenía pensado realizarse hace mucho tiempo con la cara de su actriz favorita y quien es una de las grandes estrellas del mundo del contenido para adultos.

Publicidad

El joven mostró en su red social la marca del tatuaje que se había realizado en una de sus piernas y al lado escribió: "El amor que siento por Mia Khalifa merece mucho dolor".

Con lo que él no contaba era que la misma Mia Khalifa iba a ver el tatuaje y le dejaría un mensaje que fue poco agradable, pues a ella misma no le gustó.

Tatuaje de Fernando Andrade /Foto: Redes Sociales Fernando Andrade

La exactriz nopor comentó la publicación y escribió: "Antes que nada, eres un idiota. Segundo, mis cejas están desiguales. ¿Qué clase de tonto llevaría esto permanentemente en su cuerpo? Esto no es cool, eres un idiota. Buena suerte para explicárselo a otros, idiota".

Esta publicación causó un gran revuelo, pues algunos internautas aseguraron que no era para tanto, mientras que otros se burlaron del resultado pues según ellos poco se parece a Mia.

Publicidad

La misma joven escribió en Twitter un mensaje asegurando que no iba a pedir disculpas por haber escrito lo anterior dicho, ya que le parecía una verdadera estupidez que una persona se tatuara su cara: "Espero que no esperara que le diera las gracias. No voy a apoyar esta estupidez".

Te puede interesar:

Turismo Paranormal en Bogotá