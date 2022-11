Inesperada reacción del compositor de ‘Como duele el frío’ sobre el cover de Yina Calderón

Desde hace varios días, Yina Calderón ha sido tendencia en diferentes redes sociales luego del lanzamiento de su cover de la canción 'Como duele el frío', del compositor guajiro, José Luis Carrascal.

Después de recibir cientos de comentarios de sus internautas, la vendedora de fajas decidió hablar al respecto y asegurar que la canción fue grabada con todo el respeto que se merece el señor Carrascal y la realizó, ya que es uno de sus temas preferidos.

Ahora, el mismo compositor fue quien habló al respecto por medio de las redes sociales y parece ser que no le gustó para nada la nueva versión de la Dj de guaracha, pues en un mensaje mostró su descontento.

"La verdad con toda la razón, es un tema muy fuerte, hoy en día están haciéndole mucho daño al folclore", fue lo que dijo José Luis Carrascal.

Luego de ver este comentario, la joven se pronunció en sus historias de Instagram y dijo: "En cuanto a este tema que ustedes me envían que escribió el compositor, yo quiero decirle a él que con mucho respeto hicimos el tema, de ninguna manera se alteró la letra, obvio que no, simplemente es un cover como muchos cover que hay en YouTube, como muchos otros artistas lo hacen, que me encanta su tema...".

Así mismo, Yina Calderón habló sobre su actuación en el video junto a sus hermanas: "Yo creo que mi productor y yo hicimos una pista de guaracha muy profesional, que la canción es una retrochimba y que el video simplemente es una actuación como cualquier otro video que se quiso hacer en esa zona".

Para finalizar, la vendedora de fajas mostró su emoción debido a la gran cantidad de vistas que ha tenido el video en YouTube, ya que en pocas horas cuenta con más de 300 mil visualizaciones.

